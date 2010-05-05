Ulaşım yok, okullar tatil, haber verilmiyor

T24 -

Haber bülteni yayınlanmıyor

Bu önlemler fakiri cezalandırıyor

Avrupa halkları ayağa kalkın

Yunanistan'da kamu ve özel sektör çalışanlarının grevi hayatı durdurdu. Greve her kesim ve her yaştan katılım var.Yunanistan'da hükümetin bütçe açığını kapamak amacıyla planladığı kemer sıkma önlemlerini protesto eden sendikalar genel grev başlattı.Kamu calışanlarının dün başlattığı greve bugün özel sektör çalışanları katıldı.Grev nedeniyle ülkede hava ulaşımı tamamen durdu, tren ve gemi seferleri de yapılmıyor.Okulların kapandığı ülkede, hastaneler sadece acil vakalara bakıyor.Dükkanların bir bölümü de kapalı. Basın-yayın çalışanları da grevde, bu nedenle hiçbir haber bülteni yayınlanmıyor.Gün içinde Atina'nın merkezinde büyük bir protesto gösterisi yapılması planlanıyor.Hükümetin, Avrupa Birliği ülkeleri ve Uluslararası Para Fonu IMF'den alacağı 110 milyar euroluk kredi karşılığında uygulamayı taahhüt ettiği önlemlerle ilgili tasarı Meclis'e sunuldu. Oylamanın bu hafta içinde yapılması bekleniyor.Kemer sıkma önlemleri çerçevesinde memur ikramiyelerinin kaldırılması, maaşların 3 yıl için dondurulması ve emekli maaşlarında kesintiye gidilmesi kararlaştırıldı. Bu sert önlemler ile üç yıl içinde 30 milyar Euro tasarruf sağlanması hedefleniyor.Birkaç ay içinde üçüncü kez genel greve giden sendikalar hükümetin bu önlemlerle sadece düşük gelirlileri cezalandırdığını savunuyor.Kamu Çalışanları Sendikası Başkanı Spiros Papaspiros, "Hükümetin ayda 500 Euro kazanan emeklilerden para almadan önce yapabileceği çok şey var." dedi.Onlarca komünist protestocu dün Parthenon tapınağına çıkarak "Avrupa Halkları Ayağa Kalkın" yazılı dev bir pankart açtı. Komünist milletvekili Nikos Papakonstantinu, "Avrupa'nın ve Yunanistan'ın zenginlerine mesaj göndermek istedik." diye konuştu.