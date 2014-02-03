Ukrayna'ya mali yardım planı



AB Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Catherine Aston, ‘Wall Street Journal' gazetesine yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği ve ABD'nin protesto gösterilerinin devam ettiği Ukrayna'nın geçiş dönemine destek olmak için mali yardımda bulunmayı amaçladığını söyledi.

Ashton, olası bir geçiş hükümetinin siyasi ve ekonomik reformlar yapabilmesi ve şu andaki takvime göre gelecek yıl planlanan devlet başkanlığı seçimlerine de hazırlanabilmesi için Ukrayna'nın geçiş sürecine destek verilmesinin düşünüldüğünü kaydetti. Mali yardımın hacmi konusunda henüz anlaşma sağlanmadığını belirten AB yetkilisi, "ancak düşük bir meblağ olmayacağına" dikkat çekti.

Felaket uyarısı

Almanya Dışişleri Bakanı Frank - Walter Steinmeier de yaşanmakta olan siyasi krizin ülkeyi kontrol altına alınamayacak bir ekonomik felakete sürükleyebileceği uyarısında bulunarak Ukrayna'nın geleceği için ekonomik bir persfektife ihtiyacı olduğunu belirtti.

Bu nedenle AB temsilcisi Ashton ve ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin Münih Güvenlik Konferansı sırasında görüş alışverişinde bulunduğunu dile getiren Steinmeier, planlanan yardım paketinin kapsamı konusunda ise bilgi vermedi.

Rusya'nın tehdidi

Ukrayna'daki protesto gösterileri, Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in AB ile ortaklık anlaşmasını askıya alıp Rusya ile yeni bir işbirliği anlaşması kararı almasının ardından başlamıştı. Yanukoviç, Ukrayna ekonomisini canlandırmak için Rusya'dan 15 milyar dolarlık yardım almak konusunda anlaşmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Kiev'de yönetime yeni bir hükümet geldiğinde bu paranın tamamının geri ödenmesini istiyor.