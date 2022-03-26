Ukraynalı yetkili: Rusya'nın Mariupol'deki tiyatro saldırısında 300 kişinin öldüğünü tahmin ediyoruz

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Ukraynalı yetkililer, "Rusya'nın geçen hafta Mariupol'de sivillerin sığındığı tiyatro binasına yaptığı saldırıda 300 kişinin öldüğünü tahmin ettiklerini" söyledi. Bu verilere göre tiyatro saldırısı, Rusya'nın Ukrayna'ya işgalini başlattığı 24 Şubat'tan bu yana gerçekleştirdiği en ölümcül saldırı oldu.

Mariupol Belediye Başkanı'nın danışmanı Petr Andryusçenko, BBC'ye yaptığı açıklamada saldırı sırasında binada yaklaşık 600 kişinin bulunduğunu ifade etti.

Andryusçenko, saldırı sırasında binada olanların isimlerini kaydettiklerini ve tiyatrodan kurtulanlarla konuştuklarını; ölü sayısını böyle belirleyebildiklerini söyledi.

Tiyatronun vurulduğu gün iki tarafında da büyük harflerle Kiril alfabesiyle 'deti', yani 'çocuk' yazıldığı görülüyordu. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba da, "Ruslar buranın bir sivil sığınağı olduğunu bilmiyor olamazdı" diyerek Moskova'nın savaş suçu işlediğine işaret etmişti.

Rusya'nın kuşatması altında olan Mariupol, saldırılardan en ağır etkilenen şehirlerden biri oldu. Görgü tanıkları Rus ve Ukrayna güçlerinin şehrin sokaklarında çatıştığını; Rus saldırıların bazı mahalleleri tamamıyla yıktığını ifade etti. Birleşmiş Milletler cuma günü güney liman şehrinde toplu mezarlar bulunduğunu; bu toplu mezarlardan birinde 200 kadar ceset bulunduğunu ifade etti.