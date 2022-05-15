Ukraynalı yetkili: Moskova, Mariupol'ün Rusya'ya katılması için referandum hazırlığında

Ukraynalı yetkililer, Rusya’nın kuşatma altındaki Mariupol şehrinin Rusya’ya katılması için bir referandum yapmaya hazırlandığını iddia etti.

The Guardian’da yer alan habere göre, Ukrayna’nın liman şehri Mariupol’un belediye başkanı danışmanı Petro Andryushchenko, Rus güçlerinin kontrolü ele geçirdiği şehirde bir referanduma ilişkin hazırlıklar yapıldığını söyledi.

Andryushchenko, “Elimizde Rus güçlerinin bir referandum hazırlığında olduğuna dair bilgi var, bunu yarın bile duyurabilirler. Mariupol’de sistemi Rus sistemine çevirdikleri örnekler görüyoruz.” Dedi.

Mariupol sakinlerinin neredeyse hepsi şehri terk ederken Rus güçleri kontrolü şehrin çoğunda sağlamış durumda. Öte yandan şehirdeki Avozstol çelik fabrikasında en az 2 bin Ukraynalı askerin sığındığı biliniyor.

Mariupol için referandum iddiasından önce Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Güney Osetya'nın Rusya'ya katılmak için 17 Temmuz'da referandum düzenleyeceği bildirilmişti.