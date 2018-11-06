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Ukraynalı kadın, dolandırıldığı iddiasıyla şikayetçi oldu

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- UKRAYNA’nın Kiev şehrinde yaşayan Marharyta Shapran (48), sosyal medya üzerinde tanıştığı ve Bursa'da yaşayan S

06 Kasım 2018 16:56

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- UKRAYNA’nın Kiev şehrinde yaşayan Marharyta Shapran (48), sosyal medya üzerinde tanıştığı ve Bursa\'da yaşayan S.T. isimli erkek tarafından \'hastam var\' denilerek 5 bin 600 dolarının alındığı iddiasıyla şikayetçi oldu.
Ukraynalı 1 çocuk annesi Marharyta Shapran, sosyal medya üzerinden Bursa\'da yaşayan S.T. (54) isimli Türk vatandaşı erkekle tanıştı. İddiaya göre S.T., bir süre sosyal medya üzerinden yazıştıkları Shapran\'a çocuklarının ve babasının hasta olduğunu, onlara bakacak durumunun  olmadığını yazdı. S.T.\'ye güvendiğini ileri süren Shapran, uluslararası bankacılık yoluyla S.T\'ye para gönderdiğini söyledi. Shapran, \"S.T. yazışmalarıyla bana güven verdi. Hastası olduğunu, ancak onlara bakacak gücü olmadığını yazınca, yardım amacıyla 5 bin 600 dolar gönderdim\" dedi. Daha sonra S.T.\'nin daveti üzerine Bursa\'ya gelen ve burada hem hakarete uğradığını hem de parasının verilmediğini öne süren Shapran, dolondırıcılık iddiasıyla şikayette bulundu.

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