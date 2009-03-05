Ukraynalı hacker Türkiye'de ölümle pençeleşiyor

Ukrayna gazetesi, Antalya’da yakalanan Ukraynalı hackerın kötü muamele nedeniyle ölümün eşiğinde olduğunu yazdı.



Ukrayna'daki Komsomolskaya Pravda gazetesi, uluslararası tutuklama kararıyla aranırken Antalya'da yakalanarak 30 yıl hapse çarptırılan Ukraynalı sanal korsan Maksim Yastremski'nin, Türk yetkililerin kötü muamelesi yüzünden ölümle pençeleştiğini öne sürdü.



Kısa süre önce Türkiye'de 30 yıl hapis cezasına çarptırılan Yastremski'nin Harkov'da yaşayan ailesiyle konuşan gazete, "Annesi dün Antalya'ya Maksim'i ziyarete gitti. Kadın oğlunun halini görünce şok yaşadı. Bilincini kaybeden Maksim, kendi başına yemek bile yiyemeyecek durumda'' diye yazı. Ukraynalı tutuklunun babası Leonid Yastremski ise, ``Türkiye'de tutuklu yargılandığı 2,5 yıl boyunca oğlumuz çok zayıfladı. Hücrede birkaç kez dayağa maruz kaldı. Defalarca büyükelçiliğimize başvurdum. Oğlumun kalp yetmezliği var. 'Herhalde bir daha görüşemeyiz' diyerek eşiyle vedalaştı. Cezaevi yetkilileri doktor çağırmayı reddediyor'' dedi.



İnternet üzerinden yaptığı dolandırıcılıklarla dünyaya nam salan Maksim Yastremski adlı Ukraynalı hacker, ABD tarafından erişim kaçakçılığı suçundan uluslararası tutuklama kararıyla aranırken 2007 yılında Antalya'nın Kemer İlçesi'nde yakalanmıştı. Yastremski, toplam 30 yıl hapis, 36 bin TL de para cezasına çarptırılmıştı.

