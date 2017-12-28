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Dünya

Ukraynalı dünya satranç şampiyonu Suudi Arabistan'da yarışmayı reddetti

Ukraynalı şampiyon bu yı aynı gerekçeyle İran'daki turnuvaya da katılmamıştı

28 Aralık 2017 03:40

Ukraynalı satranç şampiyonu Anna Muzıçuk, sosyal medya hesabından kadın haklarının kısıtlandığı Suudi Arabistan’da düzenlenen turnuvaya katılmayacağını duyurdu.

Sputnik'te yer alan habere göre, Muzıçuk, Facebook sayfasında yaptığı açıklamada, çarşaf giyerek ve sokaklarda erkek eşliğinde dolaşarak "başkalarının kurallarına göre oynama" niyetinde olmadığını kaydetti.

Muzıçuk Arap ülkelerinde kadın haklarının kısıtlanmasıyla ilgili protestoyu dile getirdi.

Muzıçuk bu protestosuyla iki dalda dünya şampiyonluğu unvanını kaybedebilir.

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Satranç şampiyonu, "Tam bir yıl önce 2 unvan kazandım ve satranç dünyasının en mutlu insanıydım. Ama şimdi kendimi kötü hissediyorum. Kendi prensiplerimi savunma ve 5 gün sonra belki de bundan önceki 10 turnuvada kazandığımdan daha fazlasını kazanabileceğim yarışa katılmama niyetindeyim" diye yazdı.

Anna'nın kız kardeşi Mariya, bu yıl aynı gerekçeyle İran'daki turnuvaya katılmayı reddetmişti.

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