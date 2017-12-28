Ukraynalı dünya satranç şampiyonu Arabistan'a gitmiyor: 2. sınıf insan gibi hissetmek istemiyorum

Satrançta son dünya şampiyonu olan Ukraynalı sporcu Anna Muzychuk, Suudi Arabistan'da kadınlara yönelik uygulanan kısıtlamalara tepki göstermek amacıyla Suudi Arabistan'da düzenlenecek olan dünya şampiyonasına katılmayacağını açıkladı.

Anna Muzychuk, yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

"Birkaç gün içinde, dünya şampiyonu unvanlarımı kaybedeceğim çünkü Suudi Arabistan'da düzenlenecek olan dünya şampiyonasına gitmemeye karar verdim. Birilerinin kurallarıyla oynamak, çarşaf giymek zorunda bırakılmak, başkalarının refakatiyle dışarı çıkmak; özetle kendimi 2.sınıf insan gibi hissetmek istemediğim için bu kararı aldım. 1 yıl önce 2 dünya şampiyonluğu kazandığımda, satranç dünyasının en mutlu insanıydım. Şimdi ise gerçekten çok kötü hissediyorum. Prensiplerim için fedakarlık yapmaya hazırım. Tüm bunlar sinir bozucu olsa da, en üzücü olan kısım, kimsenin umursamaması. Ne yazık ki acı bir durum. Kardeşim Mariya da benimle aynı görüşü paylaşıyor. Umursayan birkaç kişi için bilgilendireyim; evet, geri döneceğiz!"

Anna'nın kız kardeşi Mariya, bu yıl aynı gerekçeyle İran'daki turnuvaya katılmayı reddetmişti.