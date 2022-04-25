Ukraynalı adli tıp doktorları: Vurularak öldürülmeden önce tecavüz edildiğini tespit ettiğimiz kadınlar var

Ukrayna’da Kiev çevresinde Rus güçlerinin çekildiği şehirlerde otopsi incelemelerinde bulunan adli tıp doktorları, öldürülen bazı kadınların öncesinde tecavüze uğradığına ilişkin bulgular tespit ettiklerini açıkladı.

The Guardian’da yer alan habere göre, Ukrayna’da sokaklarda cesetler ve toplu mezarlar bulunan Buça, Irpin ve Borodianka şehirlerinde otopsi çalışmaları yürüten adli tıp doktoru Vladyslav Pirovskyi “Kadınların vurularak öldürülmeden önce tecavüze uğradığı birkaç örnek tespit ettik” dedi. Pirovskyi, meslektaşlarıyla incelemelere ve veri toplamaya devam ettikleri için daha fazla detay veremeyeceğini söyledi.

Pirovskyi, ekibiyle birlikte günde 15 cesete otopsi yaptıklarını söyleyerek “Çok sayıda yanmış beden ya da ağır derecede tahrip olmuş beden var” dedi.

Kiev bölgesinden savcı Oleh Tkalenko, söz konusu tecavüz vakalarıyla ilgili bilgilendirildiğini, incelemelerin sürdüğünü söyledi.

Rus güçlerinin Kiev çevresindeki şehirlerden çekilmesi sonrasında çok sayıda kadın polise, medyaya ve insan hakları kurumlarına yaşanan vahşeti anlatmış, Rus askerlerinin tecavüz ettiği vakalar şikayet edilmişti.

Rus güçleri, Ukrayna’da başlatılan savaşta sivillerin hedef alındığını ve savaş suçları işlendiğini ısrarla reddediyor.