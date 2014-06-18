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Dünya

Ukrayna'dan tek taraflı ateşkes önerisi!

Ukrayna Rus yanlısı militanların silah bırakması için tek taraflı olarak ateşkes önerdi

18 Haziran 2014 15:39

Ukrayna hükümeti, ülkede uzun bir süredir süren çatışmayı sonlandırabilmek için hükümete karşı mücadele veren Rus yanlısı militanlara ateşkes önerisinde bulundu. Ukrayna’nın tek taraflı ateşkes önermesinin ardından Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko, kararın çatışmalara taraf olan kesimlerce desteklenmesi gerektiğini söyledi.

BBC Türkçe’nin haberine göre, Poroşenko'nun ateşkes önerisi Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından geldi. Poroşenko'nun sözcüsü ateşkesin saatler ya da günler içinde yürürlüğe girebileceğini söyledi. Fakat ayrıntı vermekten kaçındı. Interfax haber ajansı ise Poroşenko'nun kararın kısa sürede uygulamaya gireceğini söylediğini yazdı.

Ukrayna'nın doğusundaki Luhansk ve Donetsk bölgelerindeki Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Ukrayna güvenlik güçleri arasında son haftalarda meydana gelen çatışmalarda yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti.

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