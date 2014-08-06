Ukrayna'daki çatışmalarda 1367 kişi yaşamını yitirdi

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) Operasyonlar Direktörü John Ging, yaptığı açıklamada Ukrayna'da yaşanan çatışmalar sonucu şu ana kadar bin 367 kişinin öldüğünü, yaklaşık 4 bin kişinin de yararlandığını bildirdi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, John Ging, insani durumun daha da kötüye gittiğini ifade ederek, çatışma bölgelerinde elektrik sıkıntısı yaşandığını ve su temininin sınırlı olduğunu, bölgelerin altyapısına da ağır zarar verildiğini kaydetti.

Ayrıca sivil nüfusun tehlikeli bölgelerden tahliye olması için hükümetin organize ettiği insani koridorların günde birkaç saat çalıştığını kaydeden Ging, koridorların sıkça Rusya yanlısı savaşçılar tarafından bloke edildiğini aktardı.

Ging, iç mültecilerinin sayısının yaklaşık 118 bin, Rusya topraklarına kaçan kişi sayısının ise 169 bin olduğunu açıkladı.

Gerginliğin artması ile mülteci sayısının da artacağına işaret eden Ging, krizin çözülmesi için acil tedbir alınması gerektiğini vurgulardı.