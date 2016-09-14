Ukrayna'da yeni bir ateşkes sağlandı

Ukrayna'nın doğusunda savaşan taraflar arasında
perşembe gününden itibaren geçerli
olmak üzere yeni bir ateşkes anlaşması sağlandı. Ukrayna Devlet Başkanı Petro
Poroşenko, ilk etapta bir hafta geçerli olması öngörülen ateşkesi kabul ettiklerini
duyurdu.
Bu açıklamadan önce Rusya yanlısı
ayrılıkçı güçler de gece yarısından itibaren
yürürlüğe girmesi planlanan ateşkese uyacaklarını bildirmişlerdi.
Almanya ile Fransa'nın arabuluculuğu
Ateşkes üzerindeki anlaşma, Ukrayna Cumhurbaşkanı Poroşenko'nun Almanya
Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc
Ayrault ile Kiev'deki görüşmesi sonrası açıklandı.
Ateşkes kararının ardından
bir açıklama yapan Almanya Dışişleri Bakanı Steinmeier,
“Başkan Poroşenko'nun, Ukrayna'nın da ateşkese uyacağını açıklamasından mutlu
ve memnunuz“ dedi.
Ukrayna ordusu ile Rusya yanlısı ayrılıkçı güçler arasında kağıt üzerinde 2015 yılının
şubat ayından bu yana bir ateşkes olsa da taraflar sık sık bu anlaşmayı bozuyor.
Almanya ile Fransa'nın uzun süredir arabuluculuk yapmaya çalıştıkları savaşta şu ana
dek yaklaşık 10 bin kişi hayatını kaybetti.