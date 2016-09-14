T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Ukrayna'da yeni bir ateşkes sağlandı

Almanya ve Fransa'nın girişimiyle Ukrayna'nın doğusunda savaşan taraflar arasında ateşkes sağlandığı açıklandı.

14 Eylül 2016 22:43

Ukrayna'nın doğusunda savaşan taraflar arasında
perşembe gününden itibaren geçerli
olmak üzere yeni bir ateşkes anlaşması sağlandı. Ukrayna Devlet Başkanı Petro
Poroşenko, ilk etapta bir hafta geçerli olması öngörülen ateşkesi kabul ettiklerini
duyurdu.
Bu açıklamadan önce Rusya yanlısı
ayrılıkçı güçler de gece yarısından itibaren
yürürlüğe girmesi planlanan ateşkese uyacaklarını bildirmişlerdi.
Almanya ile Fransa'nın arabuluculuğu
Ateşkes üzerindeki anlaşma, Ukrayna Cumhurbaşkanı Poroşenko'nun Almanya
Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc
Ayrault ile Kiev'deki görüşmesi sonrası açıklandı.
Ateşkes kararının ardından
bir açıklama yapan Almanya Dışişleri Bakanı Steinmeier,
“Başkan Poroşenko'nun, Ukrayna'nın da ateşkese uyacağını açıklamasından mutlu
ve memnunuz“ dedi.
Ukrayna ordusu ile Rusya yanlısı ayrılıkçı güçler arasında kağıt üzerinde 2015 yılının
şubat ayından bu yana bir ateşkes olsa da taraflar sık sık bu anlaşmayı bozuyor.
Almanya ile Fransa'nın uzun süredir arabuluculuk yapmaya çalıştıkları savaşta şu ana
dek yaklaşık 10 bin kişi hayatını kaybetti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AlmanyaFransaUkraynaDevlet Başkanı Petro PoroşenkoRusyaUkrayna Cumhurbaşkanı Poroşenko Almanya DışişleriBakanı Frank Walter SteinmeierFransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc AyraultKievAlmanya Dışişleri Bakanı Steinmeier

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24