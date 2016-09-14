Ukrayna'da yeni bir ateşkes sağlandı

Ukrayna'nın doğusunda savaşan taraflar arasında

perşembe gününden itibaren geçerli

olmak üzere yeni bir ateşkes anlaşması sağlandı. Ukrayna Devlet Başkanı Petro

Poroşenko, ilk etapta bir hafta geçerli olması öngörülen ateşkesi kabul ettiklerini

duyurdu.

Bu açıklamadan önce Rusya yanlısı

ayrılıkçı güçler de gece yarısından itibaren

yürürlüğe girmesi planlanan ateşkese uyacaklarını bildirmişlerdi.

Almanya ile Fransa'nın arabuluculuğu

Ateşkes üzerindeki anlaşma, Ukrayna Cumhurbaşkanı Poroşenko'nun Almanya

Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc

Ayrault ile Kiev'deki görüşmesi sonrası açıklandı.

Ateşkes kararının ardından

bir açıklama yapan Almanya Dışişleri Bakanı Steinmeier,

“Başkan Poroşenko'nun, Ukrayna'nın da ateşkese uyacağını açıklamasından mutlu

ve memnunuz“ dedi.

Ukrayna ordusu ile Rusya yanlısı ayrılıkçı güçler arasında kağıt üzerinde 2015 yılının

şubat ayından bu yana bir ateşkes olsa da taraflar sık sık bu anlaşmayı bozuyor.

Almanya ile Fransa'nın uzun süredir arabuluculuk yapmaya çalıştıkları savaşta şu ana

dek yaklaşık 10 bin kişi hayatını kaybetti.

