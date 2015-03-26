Ukrayna'da yasa dışı faaliyetle suçlanan Türk gemisine el konuldu

Ukrayna basınında çıkan haberlere göre, geçtiğimiz Temmuz ayında Kırım’ı ziyaret eden gemi, Herson Limanı’na demir attığı anda ‘Ukrayna milli güvenliğine zarar verme’ suçlamasıyla bağlandı ve kamulaştırılması süreci başlatıldı.

Nerdun Hacıoğlu'nun Hürriyet'te yayımlanan haberine göre, gemide Türk ve Hintlilerden oluşan 12 kişilik mürettebatın bulunduğu belirtilirken, adı açıklanmayan kaptanın 3 ila 5 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırılması bekleniyor.

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