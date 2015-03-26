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Dünya

Ukrayna'da yasa dışı faaliyetle suçlanan Türk gemisine el konuldu

Ukrayna, Rusya’nın kontrolüne giren Kırım’a, geçtiğimiz yıl yasadışı sefer yapmakla suçlanan ‘Kanton’ adlı Türk gemisine el koydu

26 Mart 2015 09:03

Ukrayna basınında çıkan haberlere göre, geçtiğimiz Temmuz ayında Kırım’ı ziyaret eden gemi, Herson Limanı’na demir attığı anda ‘Ukrayna milli güvenliğine zarar verme’ suçlamasıyla bağlandı ve kamulaştırılması süreci başlatıldı.

Nerdun Hacıoğlu'nun Hürriyet'te yayımlanan haberine göre, gemide Türk ve Hintlilerden oluşan 12 kişilik mürettebatın bulunduğu belirtilirken, adı açıklanmayan kaptanın 3 ila 5 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırılması bekleniyor.  

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