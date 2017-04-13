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Dünya

Ukrayna’da SSCB döneminde getirilen tüm yasaların iptal edilmesi teklifi

Ukrayna’da 2016 yılında SSCB döneminden kalma 365, 2017 yılında da 100’den fazla yasa iptal edildi

13 Nisan 2017 23:45

Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada’ya, SSCB döneminde getirilen tüm yasaların iptal etme teklifi sunuldu.

Ukrayna Adalet Bakanı Pavel Petrenko, parlamentoya, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) döneminde getirilen tüm yasaların iptal edilmesini teklif etti.

Bakanlığın açıklamasına göre Petrenko, tasarıyla ilgili “Ukrayna, 25 yıllık bağımsız ve eski yükleriyle yaşayamıyor. Adalet Bakanlığı SSCB döneminden kalma yasaların iptal edilmesi yönünde tasarı hazırladı” ifadeleri kullanıldı.

 

​“Geçmiş geçmişte kalacak”

 

Ukrayna Başbakanı Vladimir Groysman da Facebook hesabından yaptığı açıklamada, konuyu doğrulayarak, eski yasaların ‘çağdaş Avrupa’ya uygun yasalarla değiştirileceğini ifade etti. Groysman “Geçmiş geçmişte kalacak” ifadelerini kullandı.

Groysman’a göre ayrıca, Ukrayna’da 2016 yılında SSCB döneminden kalma 365, 2017 yılında da 100’den fazla yasa iptal edildi.

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