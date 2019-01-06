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UKRAYNA'DA ÖLDÜRÜLEN TÜRK KIZLARININ ZANLIYA TUTUKLAMA TALEBİ 

  Haber-Kamera: Şengüler YEŞİL-Doğanay YAVUZ/ İstanbul DHA Ukrayna'nın Harkov kentinde 22 yaşındaki Buket Yıldız ve 22 yaşındaki Zeynep Hüsünbey'i kaldıkları evde öldürdüğü gerekçesiyle aranan ve Pendik'te mezarlıkta yakalanan Hüsnü Can Ç

06 Ocak 2019 18:48

 

Haber-Kamera: Şengüler YEŞİL-Doğanay YAVUZ/ İstanbul DHA
Ukrayna\'nın Harkov kentinde 22 yaşındaki Buket Yıldız ve 22 yaşındaki Zeynep Hüsünbey\'i kaldıkları evde öldürdüğü gerekçesiyle aranan ve Pendik\'te mezarlıkta yakalanan Hüsnü Can Ç.(21) emniyetteki işlemlerinin ardından saat 13.15\'te Kartal\'daki Anadolu Adliyesi\'ne getirildi. Savcılık sorgusunun ardından zanlı \'tasarlayarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten adam öldürmek\' suçundan tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Görüntü dökümü:
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-Zanlının getirilmesi
-Polis aracından çıkarılması
-Adliyeye sokulması

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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