Ukrayna'da kumar yasağı

Ukrayna'nın Dnepropetreovsk kentinde bir kumar salonunda geçen hafta yaşanan yangın faciasının ardından harekete geçen Ukrayna parlamentosu, ülkede kumarı yasakladı.



Oylamaya katılan 406 milletvekilinden 340'ı kumarhanelerin kapatılmasından yana oy kullandı. Yeni yasanın, 1 0cak 2010 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği açıklandı.



Öte yandan, hükümetin üç ay içinde ülkede kumarın yalnızca belirlenen kumar bölgelerinde serbest bırakılmasını öngören bir yasa tasarısını parlamentoya sunması bekleniyor. (DHA)



