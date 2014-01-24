Ukrayna'da kriz görüşmesinden sonuç yok

Ukrayna'da Cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç muhalefet liderleriyle bir araya gelerek başkent Kiev'de son iki aydır süregiden protesto gösterilerini sona erdirmenin yollarını görüştü.

Toplantı ertesinde muhalefet liderleri, hükümet binaları çevresinde konuşlanan protestocu gruplara pazarlıklar sürerken şiddete başvurmamaları çağrısını yaptı.

Bu çağrıya ''Rezalet'' diye bağırarak tepki veren ve hükümetle pazarlıklara inanmadıklarını öfkeyle belli eden protestocular dikkat çekti.

Bazı göstericilerin barikatlar yanında araba lastiklerini ateşe verdiği bildiriliyor. Protestolar esnasında öne çıkan muhalif lider Vitaly Klitschko, Cumhurbaşkanı Yanukoviç'in hiçbir taviz vermediğini söyledi.

'Can kaybı artabilir'

Reuters ajansının aktardığına göre, eski boks şamiyonu olan Klitschko, ''Saatlerce hiçbir yere varamadan konuştuk.'' diyerek, can kaybının artmasından duyduğu endişeyi dile getirdi.

Kasım ayından bu yana süregiden hükümet karşıtı gösterilerde ilk kez Çarşamba günü iki kişinin öldüğü haberi geldi.

Fakat bir diğer muhalefet lideri Oleg Tyagnybok daha iyimser konuştu.



Milliyetçi kanattan Svoboda (Özgürlük) Partisi lideri Tyangnybok, dört saati aşkın süren kriz görüşmelerinde hükümetin protestolar esnasında tutuklanan eylemcileri serbest bırakmayı vaat ettiğini söyledi.

Ancak muhabirler, göstericilerin bu vaate olumlu tepki vermediğini belirtiyor.

Protestolar yayılıyor

Protestolar, Yanukoviç hükümetinin Avrupa Birliği ile imzalaması beklenen ticari yakınlaşma anlaşmasına sırt çevirerek Rusya'dan 15 milyar dolar ekonomik yardım paketi kabul etmesi üzerine başladı.

Ukrayna hükümetinin Kiev'in merkezinde yer alan Bağımsızlık Meydanı'nda ve hükümet binaları çevresinde gösteri ve protesto kamplarına getirdiği yasağa, muhalefet grupları meydan okuyor.

Protestolar başkent Kiev'in yanısıra Lviv dahil Ukrayna'nın batısında üç büyük şehre daha yayıldı.

Muhalefet, Yanukoviç hükümetini erken seçim ilan etmeye çağırıyor. Kiev'deki BBC muhabiri, Cumhurbaşkanı Yanukoviç ve muhalefet liderleriyle tekrar bir görüşmenin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinin henüz açıklık kazanmadığını bildiriyor.