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Dünya

Ukrayna'da helikopter düştü; 4 kişi hayatını kaybetti

"Görgü tanıklarının bildirdiğine göre her yer yanıyor"

26 Ocak 2018 10:48

Ukrayna’nın Kremençug kentinde, Mi-8 helikopteri televizyon kulesine çarparak düştü. Helikopterde bulunan 4 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Sputnik'te yer alan habere göre Poltova bölgesi Devlet Olağanüstü Haller Servisi Basın Sözcüsü Svetlana Rıbalko, Ukrayna basınına yaptığı açıklamada özel bir firmaya ait Mi-8 tipi helikopterin Kremençuk şehri yakınlarında akşam saatlerinde eğitim uçuşu esnasında düştüğünü aktardı.

Yerel Telegraf gazetesinin haberinde, "Görgü tanıklarının bildirdiğine göre her yer yanıyor" dendi.

Helikopter parçalarının geniş alana saçtığı belirtilirken itfaiyecilerin yangını söndürmeye çalıştığı aktarıldı. Görgü tanıkları, helikopterin düşmeden önce çok alçaktan uçtuğunu aktardı. Olay yerinde çok sayıda polis ve sağlık uzmanları çalışıyor. Bölgede elektriklerin kesildiği ifade edildi.

Helikopter özel bir şirkete aitti ve eğitim uçuşu yapıyordu. Ön belirlemelere göre helikopterde bulunan 4 kişi yaşamını yitirdi. 

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