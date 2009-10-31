Ukrayna'da esrarengiz virüs paniği

Henüz ne olduğu tespit edilemeyen bir virüsün yol açtığı salgın hastalıktan, 34 kişi öldü, 133 kişinin ise durumu ağır.

Ukrayna'da henüz ne olduğu tespit edilemeyen bir virüsün yol açtığı salgın hastalıktan, 34 kişi öldüğü, 133 kişinin ise durumunun ağır olduğunu açıklandı. Karantina altına alınan ülkede giriş çıkışlar yoğun güvenlik önlemleri alınıyor. Alınan tedbirler çerçevesinde hastalık belirtisi taşıyan yabancıların ülkeye girişine izin verilmeyecek. Ülkede salgın hastalıklar nedeniyle bütün okullar ve üniversiteler 3 hafta süreliğine kapatıldı.

Polonya Kiev'e virüsün domuz gribi virüsü A/H1n1 olup olmadığının tespiti hususunda yardım önerdi. Başbakan Yuliya Timoşenko ise çeşitli bölgelerdeki valilerle görüşerek halkın paniğe sevk edilmemesi uyarısında bulundu. Aynı zamanda Başbakan Timoşenko, virüsle mücadele için bütçeden ayrılan 62 milyon 500 bin dolarlık kaynağın bir bölümün hastalığın yoğunlukta olduğu bölgelere aktarılmaya başlandığını söyledi.

Başbakan Timoşenko devlet stoklarındaki maskelerin eczanelerden halka ücretsiz dağıtılacağını, fırsatçıların grip ilaçlarının fiyatlarını artırmamaları için tedbir alınması talimatını verdi

Sağlık Bakanlığı ise grip salgını hakkında bilgi almak isteyenler için 24 saat ulaşılabilecek bir telefon hattı açtı. Ayrıca bakanlık grip riski grubundaki hamileler için doğumevleri tahsis etti. Ukrayna'daki kiliseler ülkeyi kasıp kavuran girip ve salgını için özel ayinler yaparak toplu şekilde dua ediyor.

Cumhurbaşkanlığı arifesindeki ülkedeki bütün mitingler ve toplu gösteriler belirsiz bir süreyle iptal edilirken, Timoşenko 17 Ocak 2010'da yapılması beklenen cumhurbaşkanlığı seçim takviminde değişiklik olmadığını belirtti.

5 kişilik Dünya Sağlık Örgütü temsilcilerinden oluşan bir heyet, 2 Kasım'da Ukrayna'ya gelerek incelemelerde bulunacak. Bununla birlikte 12 ülkenin sağlık bakanlıkları ile AB ve NATO temsilcilerinin Ukrayna ile işbirliğine hazır olduklarını açıkladı.

Bir taraftan belirlenemeyen bir virüsle mücadele eden Ukrayna'da, 13 kişide A/H1n1 virüsü tespit edildi. Ülkede bugüne kadar domuz gribi nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti.