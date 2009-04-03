Ukrayna'da erken seçim göründü

Ukrayna'da ana muhalefet partisi taraftarları, düzenledikleri gösteride, küresel kriz sırasında kötü ekonomi yönetimi sergilediğini savundukları devlet başkanı Viktor Yuşçenko ve hükümetin istifa etmesini istediler.



Rus haber ajansları, başkent Kiev'deki Bağımsızlık Alanı'nda toplanan ana muhalefetteki Bölgeler Partisi'nden (BP) yaklaşık 20 bin kişinin, Yuşçenko ve hükümetin istifasını ve bir an önce erken seçime gidilmesini istediklerini duyurdular.



BP lideri Viktor Yanukoviç, yaptığı konuşmada, başbakan Yulya Timoşenko'nun "hükümetin küresel ekonomik krize karşı gerekli önlemleri aldıkları" açıklamasının gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Bu doğru değil. Bu yetkililerin attığı tüm adımları biliyoruz. Tüm bu adımlar düzenbazca. Bunlar düpedüz yalan. Bunlara daha ne denli inanabiliriz?" dedi.



Yanukoviç, halkın yüzde 80'inin hükümet ve Yuşçenko'ya karşı olduğunu savunarak, hükümet ve Yuşçenko'nun en kısa sürede gideceğine inandığını bildirdi.



Moskova yanlısı muhalif lider, hükümetin ekonomik krizle ilgili yeni paketi 14 Nisan'da açıklamayı planladığını hatırlatarak, partilerinin de bu tarihe dek kitlesel eylemleri sürdüreceklerini kaydetti.



Küresel krizden en fazla etkilenen ülkelerin başında gelen Ukrayna ekonomisi, bu yılın ilk 2 ayında yüzde 25 oranında küçülürken, ülkedeki işsizlik oranı da iki katına çıktı.



Yuşçenko'dan koşullu kabul



Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yuşçenko, devlet başkanlığı erken seçimini, parlamento seçimleriyle aynı anda yapılması durumunda onaylayacağını söyledi.



Viktor Yuşçenko, Ukrayna Haber Ajansı UNIAN'a yaptığı açıklamada, "Devlet başkanlığı erken seçimiyle ilgili kararı onaylamaya hazırım. Ancak bu paketin parlamento seçimlerini de kapsaması koşuluyla" dedi.



Parlamentoyu dağıtma veya parlamentoyla ilgili erken seçim kararı alma gibi bir niyetinin olmadığını belirten Yuşçenko, "Başkanın parlamentoyu feshetmesi için bir gerekçe yok" diye konuştu.



Ukrayna Parlamentosu'nun önceki günkü oturumunda milletvekillerinin büyük bir bölümü, devlet başkanlığı seçiminin 25 Ekim'de yapılmasını öngören kararı onaylamıştı.



Anayasaya göre devlet başkanı parlamentoyu, koalisyonun 30 gün içinde kurulamaması, kabinenin 60 gün içinde oluşturulamaması veya milletvekillerinin 30 gün içinde oturum başlatamamaları durumunda feshedebiliyor.



Yuşçenko'nun Turuncu Devrim'deki müttefiki başbakan Yulya Timoşenko'nun da Rusya yanlısı Bölgeler Partisi Başkanı Viktor Yanukoviç ile birlikte devlet başkanlığı seçiminde aday olmaları bekleniyor.

