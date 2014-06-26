Ukrayna'da Donetsk ve Lugansk cumhuriyetleri birleşti

Oylamada "Donetsk ve Lugansk cumhuriyetleri" birleşerek "Halk Birliği Cumhuriyeti" oluşturuldu ve Birliğin Parlamento Başkanlığına Oleg Tsarev getirildi.

AA'daki haberde ülkenin doğusundaki ayrılıkçıların kurduğu "Donetsk Cumhuriyeti" ve "Lugansk Cumhuriyeti" temsilcileri, Donetsk hükümet binası meclis salonunda bir araya gelerek parlamento toplantısı düzenledi.

Ayrılıkçı liderlerden Bölgeler Partisi'nin eski Milletvekili Oleg Tsarev, "Donetsk Cumhuriyeti" liderlerinden Vladimir Makkoviç ve "Lugansk Cumhuriyeti" liderlerinden Aleksey Keryakin'in başkanlık ettiği toplantı, Ukrayna ordusuyla çıkan çatışmalarda yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı.

Donetsk'ten 21, Lugansk'tan 28 olmak üzere 49 temsilcinin katıldığını toplantıda, temsilciler yemin ederek milletvekili olarak görevlendirildi.

Parlamentonun görevleriyle ilgili görüşmelerde, "Halk Birliği Cumhuriyeti"nin öncelikli görevlerinin vatandaşların güvenliğinin, temel hak ve özgürlüklerinin korunması, terörizmle mücadele edilmesi, tek bir ekonomik alan oluşturularak barışçıl ve demokratik gelişim sağlanması olduğuna vurgu yapıldı.

Halk Birliği Parlamento Başkanı seçilen Tsarev, daha sonra sosyal medyada yaptığı açıklamada, kendisini parlamento başkanlığına getiren milletvekillerine teşekkür ederek birliğe bağlılığını bildirdi.