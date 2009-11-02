Ukrayna'da domuz gribinden 60 kişi öldü

Son bir hafta içinde domuz gribinden 60 kişi hayatını kaybedince, Ukrayna, başta ABD olmak üzere AB ve NATO'dan ilaç ve tıbbi malzeme yardımı istedi. Ülkede 190 bin kişi domuz gribi ile savaşıyor.



Ukrayna'da son bir hafta içinde 60 kişi domuz gribi nedeniyle hayatını kaybetti. Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yuşenko komşu ülkeler başta olmak üzere Avrupa Birliği, ABD ve NATO'dan domuz gribiyle etkili mücadele için ilaç ve tıbbi malzeme yardımı istedi.



Okullar 3 hafta tatil



Karantina altına alınan ülkede 190 bin hastadan 133'ünün durumu ağır. Salgın sebebiyle tüm okullar 3 hafta süreyle kapatıldı.



Sınırlarda yoğun güvenlik önlemleri alınan Ukrayna'da hastalık belirtisi taşıyan yabancıların ülkeye girmesine izin verilmiyor. Kiliseler özel ayinler yaparak toplu dua ediyor.



Ukrayna’da büyük panik yaşanıyor



Hükümetin domuz gribine önlem olarak okulları ve sinemaları 3 hafta süreyle kapatmasının ardından Ukrayna halkı da eczanelere hücum ederek grip ilaçlarını ve maskeleri tüketti.



Ülke genelinde eczanelerin önünde uzun kuyruklar oluşurken, vatandaşlar ise eczanelerin panikten faydalanıp fırsatçılık yaptığını, domuz gribiyle alakalı ürünlerin fiyatlarında artış olduğunu söylüyor. Ukrayna Başbakanı Victor Yuschenko ise yaptığı açıklamada vatandaşların alınan önlemler nedeniyle paniğe kapılmaması gerektiğini, önlemlerin mevcut riske göre çok daha sert alındığını söyledi. Slovakya hükümetinden yapılan açıklamada da Ukrayna’ya yardım için ilk etapta 200 bin hijyenik maske gönderileceği belirtilirken, Slovakya Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarının bu ülkeye seyahat konusunda dikkatli olmalarını istedi.



Küba domuz gribi için ABD’yi suçladı



ABD Başkanı Barack Obama’nın çabalarıyla yumuşayan Küba-Amerika arasındaki seyahat yasakları iki ülke arasında ilk defa gerilime yol açtı. Küba’nın eski lideri Fidel Castro, Küba’ya gelen ABD’li ziyaretçilerin beraberinde domuz gribi virüsünü de getirdiklerini, ABD’li ziyaretçilerdeki artışın domuz gribi vakalarındaki artış anlamına geldiğini ve virüsle savaşmak için gerekli tıbbi ekipmana ve ilaçlara da ABD ambargosu sebebiyle ulaşamadıklarını söyledi.

