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Dünya
Deutsche Welle

Ukrayna'da doğalgaz boru hattında patlama

Ukrayna'da, Avrupa'ya doğalgaz sevkiyatı yapılan boru hattında bir patlama meydana geldi.

17 Haziran 2014 21:39


Ukrayna İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Urengoy–Pomarı-Ujgorod veya Trans Sibirya boru hattı olarak bilinen boru hattında meydana gelen patlamada ölen ya da yaralanan olmadığı kaydedildi.

Boru hattını işleten Ukraynalı Uktransgaz firması patlamanın Avrupa'ya yapılan doğalgaz transferini etkilemeyeceğini belirtti.

Ukrayna, Rus doğalgazını Avrupa'ya ulaştıran en önemli transit ülke konumunda bulunuyor. Rusya ve Ukrayna doğalgaz fiyatı ve ödenmeyen borçlar konusunda anlaşma sağlayamamış, bunun üzerine Rusya dün Ukrayna'ya artık sadece ön ödeme karşılığında doğalgaz satacağını açıklamıştı.

Rus devlet tröstü Gazprom Ukrayna ile yaşanan söz konusu durumun Avrupa'ya doğalgaz transferinde "olası aksaklıklara" neden olabileceği uyarısını yapmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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