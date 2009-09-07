Ukrayna'da diplomat kimliğiyle dolandırıcılık

Kendisini Türkiye'nin Ukrayna’daki temsilciliklerinde görevli diplomatların kimliğiyle tanıtan bazı kişiler, bu ülkedeki resmi kurumlar adına sahte ihale daveti yolladıkları Türk şirketlerini dolandırıyor.



Son dönemde Ukrayna'da yaşayan bazı Türk uyruklu kişiler, kendilerini diplomat olarak tanıtarak ve Ukrayna'daki resmi kurumlar adına sahte belge düzenleyerek Türk şirketlerini dolandırıyor. Özellikle Türkiye'deki şirketleri hedef alan dolandırıcıların, bazı işadamlarından banka üzerinden ciddi miktarlarda para almayı başardıkları belirtildi. Adının saklı kalmasını isteyen bir mağdur, “Türkiye'deki şirketimize Ukrayna Sağlık Bakanlığı adına, ülkede yeni yapılacak hastane ihalesi için Türkçe bir davet mektubu ulaştı. Kendini Ukrayna’da görevli Türk diplomat kimliğiyle tanıtan bir kişi de bizimle bağlantıya geçti. İhaleye giriş ücreti olarak ilk etapta 2 bin dolar, ardından da diğer prosedürler için 7 bin dolar istediler. Bu paranın bir miktarını gönderdik. Sonra bunun sahtekarlık olduğu ortaya çıktı” dedi.



Türk diplomatik temsilciliklerinin ihale gibi konularda özel şirketlerle resmi düzeyde bağlantıya geçmedikleri belirtilerek, bu gibi sahtekarlıklara karşı dikkatli olunması ve teyit için ilgili diplomatik temsilciliklere ulaşılması gerektiği uyarısı yapılıyor.



