Ukrayna'da Devlet Başkanı tek taraflı ateşkes ilan etti

Devlet Başkanı olarak ilk ziyaretini aylardır ordu ve Rusya yanlısı ayrılıkçı güçlerle çatışmaların devam ettiği doğudaki Donetsk bölgesine yapan Poroşenko, burada yaptığı açıklamada, ayrılıkçı güçlere karşı 7 gün süresince askeri operasyonların durdurulduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Poreşenko ancak karşı tarafın saldırması halinde ordunun buna karşılık vereceğini belirterek, ateşkes süresinin ayrılıkçılara silahlarını bırakma ve ülkeyi terk etme zamanı tanıyacağını vurguladı.

İçişleri Bakanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamada ise ayrılıkçılara yönelik operasyonların, sadece karşı taraftan saldırı gelmesi halinde misilleme amaçlı olacağı ifade edildi.

Ateşkes, 27 Haziran'a kadar devam edecek.