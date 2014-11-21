Ukrayna'da bir yıl sonra...



Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Kiev'deki hükümet karşıtı gösterilerin başlamasının birinci yıldönümünde düzenlenen törene katıldı. Törende güvenlik güçlerinin müdahalesi sırasında hayatını kaybedenler de anıldı.

Poroşenko, sokak çatışmalarının ağırlıklı olarak yaşandığı meydanda, bir mum yakarak yere bıraktı.

Hayatını kaybedenlerin yakınları da törene katıldı ve sorumluların hâlâ adalet önüne çıkartılamaması nedeniyle Devlet Başkanı'na yönelik öfkelerini dile getirdi. Ayrıca Poroşenko'nun kurbanların ulusal kahraman olarak adlandırılacağı yönündeki sözünü yerine getirmemesine de tepki gösterildi.

Bazıları, “Sizin için kahraman kim, Poroşenko?” ya da “Katiller nerede?“ şeklinde sloganlar attılar.

Kriz, 21 Kasım 2013 tarihinde, dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in AB ile ortaklık anlaşmasını imzalamayı reddetmesi sonrası başlamıştı.

Bağımsızlık Meydanı‘ndaki hükümet karşıtı protestoların şiddetlenmesinin ardından geçen şubat ayında Yanukoviç, Rusya'ya kaçmıştı. Mayıs ayındaki seçimlerde Batı yanlısı Poroşenko devlet başkanı olarak seçilmişti.

Biden'dan Rusya'ya tehdit

Protestoların birinci yıldönümünde bir açıklama yapan ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, Ukrayna krizinin çözümüne katkıda bulunmazsa Rusya'yı izolasyonla tehdit etti.

Poroşenko ile Kiev'de görüşen Biden, Rusya'nın çatışmanın sonlandırılması için yapılan anlaşmalara uymadığını söyledi ve Rusya yanlısı ayrılıkçıları destekleyerek provoke ettiği eleştirisinde bulundu.