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Dünya
Deutsche Welle

Ukrayna'da bir AGİT gözlemcisi hayatını kaybetti

Hükümet birlikleri ile Rusya yanlısı ayrılıkçılar arasındaki ateşkes sürecini izlemek üzere Ukrayna'nın doğusunda bulunan bir AGİT gözlemcisinin hayatını kaybettiği bildirildi.

23 Nisan 2017 17:18

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'ndan (AGİT) yapılan açıklamada, Ukrayna'nın doğusunda bir gözlemcinin bugün hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada, gözlemciyi taşıyan aracın ülkenin doğusundaki Luhanks'ta bir mayının üzerinden geçtiği kaydedildi

AGİT'in dönem başkanlığını yürüten Avusturya'nın Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz, çatışmaların sürdüğü Ukrayna'nın doğusunda mayının patlaması sonucu bir AGİT gözlemcisinin hayatını kaybettiğini, bir gözlemcinin de yaralandığını belirtti.

Kurz, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Meslektaşımızın ölümü tüm AGİT için şok oldu" dedi. Olayın derhal açıklığa kavuşturulması gerektiğini belirten Kurz, sorumlulardan hesap sorulması gerektiğini ifade etti.

AGİT'e bağlı yüzlerce gözlemci, Ukrayna'nın doğusunda hükümet birlikleri ile Rusya yanlısı ayrılıkçılar arasında sık sık ihlal edilen ateşkesi izlemek üzere ülkede bulunuyor. Ukrayna'da 2014 yılında başlayan çatışmalardan bu yana 10 binin üzerinde kişi hayatını kaybetti. Avrupa Birliği, Ukrayna krizinde ayrılıkçılara destek verdiği iddiasıyla Moskova yönetimine yaptırım uyguluyor.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa/AFP/GA/JD

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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