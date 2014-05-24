Ukrayna'da başkanlık seçimi öncesinde çatışma: 34 kişi öldü

Ukrayna'da bu Pazar günü yapılacak başkanlık seçimi öncesinde çatışmalar şiddetlendi. Rus yanlısı ayrılıkçılarla Ukrayna askerleri arasındaki çatışmada en az 14 askerin ve 20 ayrılıkçı militanın öldüğü belirtiliyor.

Reuters haber ajansı çatışmanın en az 3 saat sürdüğünü ve tarafların otomatik silah, el bombası ve roketatar kullandığını ifade etti.

Doğuda, özellikle de Donetsk ve Luhansk'da, şiddet olayları seçim hazırlıklarını ciddi şekilde engelliyor.

Bazı Rus yanlısı militanların bölgedeki insanları oy vermemeleri konusunda uyardığı belirtiliyor.

Kontrol noktalarındaki militanların silah zoruyla seçmen listelerine el koyduğu da bildiriliyor.

Bölgedeki çatışmalarda ölenler olduğu kaydediliyor.

Rus yanlısı ayrılıkçılar, her iki bölgede de bu ayın başlarında yapılan tartışmalı bir referandum düzenlemiş ve ardından bağımsızlık ilan etmişlerdi.

Ayrılıkçılar ayrıca önümüzdeki Pazar günü yapılması planlanan seçimleri engelleyeceklerini açıklamışlardı.

Ukrayna'da Şubat ayında son Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Rusya yanlısı politikalarına karşı kitlesel gösteriler yapılmış ve Yanukoviç devrilmişti. Ardından gelen geçici hükümet, başkanlık seçimlerine gidileceğini açıklamıştı.

Kiev yönetimi, çatışmalar devam etse bile Pazar günü Başkanlık seçimine gitmeyi planlıyor.

'Ukrayna seçim sonuçlarına saygı göstereceğiz'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna devlet başkanlığı seçimlerinin sonuçlarına saygı göstereceğini söyledi, "Ukrayna halkının ülkelerinin bu krizden çıkması için çabaladığını görüyoruz. Onların tercihine saygı göstereceğiz" dedi.

Putin, St Petersburg'da bir ekonomi konferansında yaptığı konuşmada ayrıca Ukrayna'nın "dolu dizgin bir iç savaşa doğru sürüklendiği" görüşünü dile getirdi.

Rusya Devlet Başkanı "Aslında bir referandum yapılması ve yeni bir anayasa kabul edilmesi daha iyi olurdu. Şu anda geçerli anayasaya göre Yanukoviç hala iktidarda" dedi.

Putin, Ukrayna'nın NATO'ya katılması ihtimalinden kaygı duyduğunu söyledikten sonra, Kiev'in Ukrayna'nın doğusundaki askeri harekatına son vermesini umduğunu da kaydetti.

Rus ordusundan uyarı

Rusya'nın Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov da daha erken saatlerde konuşmuş, Rusya'nın sınırlarında artan NATO faaliyetlerine yanıt vereceği uyarısında bulunmuştu.

Genelkurmay Başkanı, "NATO Baltık ülkeleri, Polonya ve Romanya'da güçlenmiş durumda. Ayrıca Akdeniz ve Karadeniz'de konuşlanmış birlikleri de var" diye konuştu.

Moskova'da düzenlenen bir konferansta konuşan Gerasimov, Rusya sınırlarındaki batılı askeri güçlerin yoğunluğunun da arttığını belirterek "Artık karşı adımlar atmamız gerekiyor" dedi.

Rusya uzun süredir, NATO'nun doğuya doğru genişlemesinden rahatsız olduğunu dile getiriyor.

NATO, Kırım'ın ilhakı gerekçesiyle Rus ordusu ile her türlü işbirliğini askıya almış durumda.

Ancak Ukrayna'da artan gerilime karşın NATO şu anda yeni bir adım atmak istemiyor. NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, Doğu Avrupa'ya ilave askeri güç sevk etmeyi düşünmediklerini söylemişti.

(BBC Türkçe)