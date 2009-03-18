Ukrayna'da bakan maaşlarına kriz tırpanı

Ukrayna'da, finansal kriz nedeniyle, Başbakan Yulia Timoşenko ve kabine üyelerinin maaşları yarıya indirildi.



Ukrayna hükümeti basın merkezinin açıklamasına göre, küresel ekonomik krizden en fazla etkilenen ülkeler arasında bulunan Ukrayna'da, Başbakan Timoşenko ve diğer kabine üyelerinin maaşlarının yarıya indirilmesine karar verildi.



Açıklamada, Timoşenko ve bakanların ne kadar maaş aldığına ilişkin bilgi verilmedi. Basın organlarına göre bakanlar, aylık 1,875 dolar maaş alıyor.



Sanayi üretiminin geçen ay 2007 yılının aynı dönemine göre üçte bir oranında gerilediği Ukrayna'da, para birimi hryvna, geçen yıl eylül ayından bu yana yüzde 43 değer kaybetti. Ekonominin bu yıl en az yüzde 6 daralmasının beklendiği Ukrayna'da hükümet, Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) 16,4 milyar dolar yardım almayı umuyor.

