Ukrayna'da 19 yaşındaki kız taşlanarak öldürüldü!

T24 - Ukrayna'da bir süredir kayıp olan 19 yaşındaki bir Müslüman kızın, güzellik yarışmasına katıldığı gerekçesiyle taşlanarak öldürüldüğü iddia edildi.







İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, ülkenin Kırım bölgesinde yaşayan ve bir süredir kendisinden haber alınamayan 19 yaşındaki Katya Koren'in cansız bedeni, bir hafta sonra evinin yakınlarındaki bir ormanlık alanda bulundu.



Arkadaşları Koren'in katıldığı bir güzellik yarışmasında 7'nci olduğunu ve modayı yakından takip ettiğini söyledi.



Olayla ilgili soruştumayı yürüten cinayet masası dedektifleri, genç kızın vahşi bir cinayete kurban gittiğini ortaya çıkardı. Polis, kasabada düzenlenen bir güzellik yarışması katılan 19 yaşındaki Müslüman kızın, Şeriat yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle taşlanarak (recm) öldürüldüğünü ortaya çıkardı.



Polis, korkunç cinayetle ilgili 3 Müslüman gencin gözaltına alındığını ve soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.



Gözaltına alınan 3 gencin itirafları polisi hayrete düşürdü. Zanlılardan 16 yaşındaki Bihal Gaziev, polisteki ifadesinde Müslüman olan Katya Koren'i güzellik yarışmasına katılarak Şeriat yasalarını ihlal ettiği için öldürdüklerini ve pişmanlık duymadığını itiraf etti.

Ülkelerin infaz rakamları (2010)



Çin (1,000)

İran (252+)

Kuzey Kore (60+)

Yemen (53+)

Vietnam (46+)

ABD (46)

Suudi Arabistan, Singapur (27+)

Libya (18+)

Suriye (17+)

Bangladeş (9+)

Somali (8+)

Sudan (6+)

Filistin Özerk Yönetimi (5)

Mısır, Tayvan, Ekvator Ginesi (4)

Belarus, Japonya (2)

Irak, Malezya (1+)

Bahreyn, Botsvana (1)



Source: Uluslararası Af Örgütü'nün 2010 rakamları

("+" işareti rakamın daha yüksek olduğunu göstermektedir)





