Ukrayna uçağı pistten çıktı

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 6/24 pistine iniş yapan Ukrayna yolcu uçağı pistten çıktı. Kazada can kaybı olmadığı açıklandı.



Atatürk Havalimanı 06-24 pistine inen Ukraynalı Dneprovia Havayolları'na ait yolcu uçağı, duramayarak toprağa çıktı. Kısa olan ve orta kısmında meydana gelen çökme nedeniyle adı `sabıkalı' piste çıkan 06-24'teki 16'ncı kaza, yürekleri ağza getirdi.



Bu pistin onarılması amacıyla yapılması gereken yedek pist ise bürokrasiye takıldı. Bu arada pistin Ataköy tarafındaki 24 başında daha güvenli inişi sağlayan ILS sisteminin kalibrasyon ayarının iki aydır yapılmadığı, sebebin de Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin kalibrasyon uçaklarının gelmemesi olduğu saptandı. Bu uçakların gelmeyişinin nedeni ise anlaşılamadı.

Saat 09.45'te meydana gelen olayda, Ukrayna'nın Donesk kentinden gelen Embraer 135 tipi yolcu uçağı, ıslak olan pistte inişten sonra duramadı. 44 yolcu ve mürettebatın olduğu uçak, `stop way' olarak adlandırılan pistin sonundaki sıkıştırılmış sert yüzeyi aşarak toprağa çıktı.

Uçak, burun iniş takımı çamura saplanarak durabildi. Pistin Ataköy tarafında meydana gelen olayda, kurtarma ekipleri hemen uçak başına gelerek çalışmalara başladı.



`Embraer 135' tipi uçağın burun iniş takımında hasar meydana geldiği tespit edildi. Çalışmalar nedeniyle pist hava trafiğine kapatılırken havalimanının ana pistlerindeki yoğun trafik nedeniyle rötar oluştu.



16’ncı kaza



Atatürk Havalimanı'nın 06-24 pistinin standartlardan kısa ve ortasında meydana gelen çökme nedeniyle bu güne kadar 16 uçak kazası meydana geldi. Özellikle yağışlı havalarda pilotların korkulu rüyası olan 06-24 pisti, normalde 3 bin metre olan piste göre daha kısa. Uzunluğu 2 bin 300 metre, eni de 60 metre olan pistin ortasında zeminden kaynaklanan bir çökme var. Yağışlı havalarda su birikmesi nedeniyle bu saha frenleme mesafesini uzatıyor. Bu çökme, yapılan bir çok çalışmaya rağmen zeminden kaynaklandığı için giderilemiyor.

Pistle ilgili bir başka sorun, uçakların hassas yaklaşmalarını sağlayan ve ILS olarak adlandırılan Aletli İniş Sistemi'nin kalibre edilememesi nedeniyle uçakların VOR olarak adlandırılan yaklaşma yapmaları. Devlet Hava Meydanları İşletmesi'ne (DHMİ) ait kalibrasyon uçaklarının iki aydır yoğun uçuşları nedeniyle Atatürk Havalimanı'na gelemediği ve her altı ayda bir yapılması gereken kalibre işleminin gerçekleştirilmediği belirtildi.

NOTAM olarak adlandırılan yazıyla sistemlerin çalışmadığı dünyaya duyurulurken bu nedenle Ukrayna uçağının ILS'yi kullanamadığı ve VOR yaklaşması yaparak yüksek kaldığı ve pistin ortasına teker olduğu iddia edildi.



Yeni pist bürokrasiye takıldı



DHMİ'nin projesine göre, 06-24 pistindeki aksaklığın giderilmesi amacıyla bu pistle aynı doğrultuda, 2 bin 500 metre uzunluğunda yedek bir pist yapılması planlanıyor. Ancak DHMİ ile askeri sahadan geçecek bu pist için Hava Kuvvetleri Komutanlığı arasında görüşmelerin tamamlanamaması nedeniyle proje bir türlü hayata geçirilemiyor.

Yeni pistin hayata geçirilmesi ile diğer pist uzun süreli bakıma alınacak. Böylece Atatürk Havalimanı'ndaki pist sayısı dörde çıkarken acil durumlarda pistler kapatılmadan hava trafiği sorunsuz olarak işleyecek. Projeye göre, askeri alanda yer alan ve 'shelter' olarak adlandırılan uçak hangarlarından ikisinin yıkılması planlanıyor.



Sabıkalı pistteki diğer kazalar



Atatürk Havalimanı`nın sabıkalı pisti 06-24`te, bugüne kadar 15 kaza meydana geldi.

16 Kasım 2008: Romen Tarom Havayolları'na ait Boeing 737-700, Bükreş-İstanbul seferini pistten çıkarak tamamladı.



23 Mart 2007: Afgan Ariana Havayolları'na ait Airbus A300 yolcu uçağı pistten çıktı.



16 Haziran 2006: Rus uçağı pisten çıktı.



14 Mart 2006: İran Hava Yolları`na ait uçak iniş yaparken duramayınca pistten çıktı. Pist sonundaki `stop way` olarak adlandırılan beton zeminde duran uçağın yolcuları büyük korku yaşadı.



18 Eylül 2005: Moskova-İstanbul seferini yapan Rus Airline 400 Havayolları'na ait uçak, 164 yolcusuyla birlikte inişe geçtiği sırada frenleri tutmadı. Yaklaşık 1 kilometre pistte yol alan uçağın, bütün lastikleri parçalandı.



16 Eylül 2005: Onur Air`in Kayseri-İstanbul seferini yapan MD 88 tipi "Ece" adlı uçağı, iniş sırasında pisti tamamladığı sırada, kayarak pist dışına çıktı.



22 Nisan 2005: New York-İstanbul seferini yapan ve içinde 168 yolcu bulunan Amerikan Delta Havayolları'na (DAL) ait yolcu uçağı 06-24 pistinden çıkarak emniyet şeridine girdi.



11 Ocak 2004: MNG Havayolları`nın Airbus A300 tipi kargo uçağı, park yerine giderken pistten çıktı. Yaklaşık 10 metre sürüklenerek çamura saplandı.



19 Temmuz 2002: Bosphorus Havayolları'na ait Airbus 300 tipi uçak, 300 yolcusuyla iniş yaptığı havalimanında park yerine giderken pistten çıktı.



19 Ağustos 2001: Hamburg-İstanbul seferini yapan Boeing 737-700 tipi yolcu uçağı, iniş sonrası pistten çıktı. 135 yolcu ve 6 mürettebat taşıyan uçak, toprak zeminde 50 metre sürüklendi.



21 Ağustos 1996: Mısır Havayolları`na ait Boeing 707 uçak pistten çıktı. Tren yoluna birkaç metre kala, karayolunda seyir halindeki bir taksiye çarpan uçak alev aldı. Kazada 19 yolcu yaralandı, uçak hurdaya ayrıldı.



1 Ocak 1996: Romanya Havayolları`na ait uçak, kaygan zeminde pistten çıktı.



22 Mart 1995: THY`nin Ankara-İstanbul seferini yapan Airbus A 310 tipi Ceyhan uçağı, pistten çıkıp çamura saplanarak durabildi.



6 Şubat 1995: THY`nin Airbus 310 tipi Çoruh uçağı, havalanmak üzereyken kayarak çamura saplandı.



27 Ağustos 1994: THY`nin Eskişehir uçağı, inişi sırasında kayarak, Sirkeci-Halkalı banliyö tren raylarına kadar ulaştı. Kazada ölen olmadı; ancak uçak kullanılamaz hale geldi