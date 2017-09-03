Ukrayna-Türkiye maçı öncesi 'Erdoğan protestosu'

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2018 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında deplasmanda Ukrayna ile oynadığı karşılaşma öncesinde vücudunda "Killer Erdoğan" (Katil Erdoğan) yazılı bir kadın sahaya girerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı protesto etti.

Siyasi içerikli üstsüz eylemleriyle bilinen feminist örgüt FEMEN üyesi olduğu öğrenilen kadın, polis tarafından gözaltına alınarak ifade verdi.

FEMEN, karşılaşma öncesi gerçekleştirilen protesto üzerine şu açıklamayı yaptı:

“FEMEN Erdoğan’ın diktatoryal rejimini protesto etti. Erdoğan rejimi özgürlüğü katlediyor ve gerçekten de öldürüyor. Diktatörlüğü durdurun.”