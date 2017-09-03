T24 LogoT24 Logo
Spor

Ukrayna-Türkiye maçı öncesi 'Erdoğan protestosu'

"Diktatörlüğü durdurun"

03 Eylül 2017 14:25

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2018 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında deplasmanda Ukrayna ile oynadığı karşılaşma öncesinde vücudunda "Killer Erdoğan" (Katil Erdoğan) yazılı bir kadın sahaya girerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı protesto etti.

Siyasi içerikli üstsüz eylemleriyle bilinen feminist örgüt FEMEN üyesi olduğu öğrenilen kadın, polis tarafından gözaltına alınarak ifade verdi.

FEMEN, karşılaşma öncesi gerçekleştirilen protesto üzerine şu açıklamayı yaptı:

“FEMEN Erdoğan’ın diktatoryal rejimini protesto etti. Erdoğan rejimi özgürlüğü katlediyor ve gerçekten de öldürüyor. Diktatörlüğü durdurun.”

ETİKETLER

FemenKatilErdoğanprotestoeylemTürkiyeUkrayna

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24