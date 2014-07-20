Ukrayna tarlalarından ceset toplama çalışmaları devam ediyor

Ukrayna'da düşen Malezya Havayolları'na ait uçağın enkazından ceset toplama çalışmaları devam ediyor. Yolun kenarına yığılan ceset torbaları tüyler ürpertici bir görüntü oluşturuyor.

Ukrayna’da düşen Malezya Havayolları’na ait uçağın enkazından ceset toplama çalışmaları devam ediyor. Yolun kenarına yığılan ceset torbaları tüyler ürpertici bir görüntü oluşturuyor.

Çalışma ekiplerinin önündeki en büyük zorluğun ise Rus ayrılıkçılar olduğu açıklandı. Ekipler, kimi sarhoş ve silahlı ayrılıkçılarla konuşmanın mümkün olmadığını belirtiyor. Enkaz alanına araştırma ekiplerini yaklaştırmayan ayrılıkçılar hakkında konuşan bir ceset toplama ekibi çalışanı, “Bazı ceset torbaları açılmış ve cesetlere zarar verilmişti. Bunlara bakmak çok zor” dedi.

'Emirlerimize uyacaksınız'

Öte yandan, Sky News’un yayınladığı bir videoda ayrılıkçılardan birinin gazetecilere, “Benim emirlerimin dışına çıkanların çaresine bakılacaktır” dediği görülüyor. Ayrılıkçı, “Size defalarca söyledim, Donetsk Halk Cumhuriyeti topraklarındasınız. Buradan çıkarılacaksınız. Bu sizin muhafızlarınızın emri” sözleriyle gazetecileri uyarıyor.