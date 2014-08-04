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Dünya

Ukrayna Savunma Bakanı: Zafere doğru ilerliyoruz

Ukrayna'yı yanan bir eve benzeten Ukrayna Savunma Bakanı Heletey, "Ordu yanan evin içinde ilerleyerek yangını söndürmeye çalışıyor" dedi.

04 Ağustos 2014 15:37

Ukrayna Savunma Bakanı Vareliy Heletey, Ukrayna ordusunun Rus yanlısı ayrılıkçı militanların elindeki birçok bölgeyi ele geçirdiğini belirterek, Kiev yönetimi için zaferin yakın olduğunu söyledi. Ukrayna'yı yanan bir eve benzeten Heletey, "Ordu yanan evin içinde ilerleyerek yangını söndürmeye çalışıyor" dedi. 

Savunma bakanı Ukrayna'da düşürülen Malezya Hava Yolları'na ait MH17 sefer sayılı uçağın düştüğü bölgeye yabancı uzmanların ulaşamaması nedeniyle de militanları suçladı. Yabancı uzmanlar bölgeyi ziyaret etmiş ve halen 80 cesedin parçalarının kaza alanında olduğunu açıklamıştı.

Muhalifler ve ordu güçleri arasındaki çatışmalar nedeniyle uzmanlar çalışmalarına ara vermişti. Savunma Bakanı Heletey'in açıklamaları Ukrayna ordusunun Donetsk ve Luhanks'ı muhaliflerden geri almak için operasyonlarını sürdürdüğü bir dönemde geldi.

Muhaliflerin elindeki şehirlerdeki sivillerin Ukrayna ordusunun kuşatmasına yönelik yiyecek depolayarak hazırlık yaptığı belirtiliyor.

Cumartesi günkü bölgedeki çatışmalarda en az 9 sivilin öldüğü belirtiliyor.

Rus yanlısı isyancılar, Nisan ayında Luhansk şehri ve çevresinde bağımsızlıklarını ilan etmeleri üzerine hükümetle çatışmaya içine girmiş ve hükümet buna karşılık bir operasyon başlatmıştı.

Rusya'nın Kırım'ı ilhak ettiği Nisan ayından bu yana devam eden çatışmalarda, bin beş yüzden fazla insan hayatını kaybetti.

Ukrayna sınırlarında Malezya uçağının düşürülmesi bölgedeki gerilimi arttırdı fakat çatışmaların durmasını sağlayamadı.

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