Ukrayna sandık başında

T24 - Ukrayna'da seçmenler yeni cumhurbaşkanını seçmek üzere sandık başında.





Başbakan Yulya Timoşenko ile eski cumhurbaşkanı, ana muhalefet lideri Viktor Yanukoviç'in ikinci turda yarıştıkları seçim kampanyası taraflar için hayli yıpratıcı geçti.



2004 sonundaki Turuncu Devrim'in iktidara getirdiği Viktor Yuşçenko ise ilk turda elenmişti.



İkinci tur öncesinde Timoşenko ile Yanukoviç, birbirlerini karşılıklı olarak usülsüzlük girişinde bulunmakla suçlamıştı.



Gözlemciler, yarışın başa baş geçmesini; kaybeden tarafın yargıya başvurmasını bekliyor.



Yanukoviç, ilk turu Timoşenko'nun 10 puan önünde ilk sırada tamamlamıştı.



BBC'nin Kiev'deki muhabiri Richard Galpin seçim gününün sakin geçtiğini aktarıyor.



Seçim Komisyonu, bütün sandıklarda oy kullanma işleminin yapılmakta olduğunu, her iki adayın da oylarını kullandıklarını duyurdu.



Seçimlere ilişkin bir diğer beklenti de katılımın ilk turdan daha yüksek olması.



Ancak kampanya başlıkları karşılıklı ''çamur atma çabaları''nın gölgesinde kaldı.



Başbakan Timoşenko, Yanukoviç'e "korkak" derken, rakibini "güçlü iş çevrelerinin bir kuklası" olmakla suçladı.



Timoşenko ayrıca, rakibinin seçimde hile yapmaya hazırlandığını da iddia etti.



Başbakan Yulya Timoşenko, 2005 yılında ülkenin ilk kadın başbakanı olmadan önce Turuncu Devrim'in liderlerinden biriydi.



Rakibi Yanukoviç, Timoşenko'nun sürekli yalanlar savurduğunu, çünkü "seçimi kaybedeceğini gördüğünü" söylüyor.



Timoşenko ise, seçimleri kaybetmesi ve usülsüzlük yapıldığına ikna olması durumunda yandaşlarını sokağa dökme tehdidinde bulunurken, eylemlerinin 2004 yılındaki Turuncu Devrim'den daha büyük olacağını öne sürdü.



Yahukoviç cephesi de, Timoşenko'nun bazı yandaşlarının muhalefetin güçlü olduğu bölgelerde pusulaların geçersiz kılınmasını sağlama çabası içinde olduklarını öne sürdü.



Bazı gözlemcilerin tahminlerinin doğru çıkması ve Yanukoviç'in kazanması durumunda, beş yıl önce Turuncu Devrim'le iktidardan uzaklaştırılan eski rejimin temsilcisi için çarpıcı bir deri dönüş anlamına gelecek.



Ancak gözlemciler yine de seçmenlerin bazılarının kararlarını son dakikada vereceklerine dikkat çekerek seçimlerin olası galibini tahmin etme konusunda ihtiyatlı.



2004 yılında zaferini ilan eden ancak gösteriler ve Yüksek Mahkeme kararı ardından seçimi kaybettiği bildirilen Yanukoviç o dönemde Rusya'nın yakın desteğine sahipti.



Ukraynalı lider, şimdi daha pragmatist olacağını hem Doğu'ya hem de Batı'ya bakacağını ve ülkesinin Avrupa Birliği'ne entegre olmasını istediğini söylüyor.







