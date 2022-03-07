Ukrayna; Rusya ve Belarus'a giden insani koridorları reddetti

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Ukrayna, Moskova'nn Ukrayna'dan Belarus ve Rusya'ya insani koridorlar açılması teklifini reddetti.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Irina Vereşçuk, "Bu kabul edilebilir bir seçenek değil" dedi. Rusya, Harkov, Kiev, Mariupol ve Sumi'den güvenli geçiş hakkı sunmuştu.

Vereşçuk, "Siviller, Belarus'a gidip oradan da Rusya'ya giden bir uçağa binmeyecek" diye konuştu.

Rusya, Ukrayna'nın Kiev, Mariupol, Harkiv ve Sumi şehirlerinden sivillerin tahliyesi için Moskova saatiyle 10.00 itibarıyla geçici ateşkes ilan ettiğini duyurmuştu.