T24 LogoT24 Logo
Dünya

Ukrayna; Rusya ve Belarus'a giden insani koridorları reddetti

07 Mart 2022 14:17

T24 Dış Haberler

Ukrayna, Moskova'nn Ukrayna'dan Belarus ve Rusya'ya insani koridorlar açılması teklifini reddetti. 

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Irina Vereşçuk, "Bu kabul edilebilir bir seçenek değil" dedi. Rusya, Harkov, Kiev, Mariupol ve Sumi'den güvenli geçiş hakkı sunmuştu. 

Vereşçuk, "Siviller, Belarus'a gidip oradan da Rusya'ya giden bir uçağa binmeyecek" diye konuştu. 

Rusya, Ukrayna'nın Kiev, Mariupol, Harkiv ve Sumi şehirlerinden sivillerin tahliyesi için Moskova saatiyle 10.00 itibarıyla geçici ateşkes ilan ettiğini duyurmuştu.

ukraynarusyabelarusinsani koridorreddetti
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24