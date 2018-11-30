T24 LogoT24 Logo
Dünya

Ukrayna, Rusya vatandaşı erkeklerin ülkeye girişini yasakladı

Yasak 16 ile 60 yaş arasındakileri etkileyecek

30 Kasım 2018 15:16

Ukrayna, Kerç Boğazı'nda yaşanan gerilimin ardından 16-60 yaş arasındaki Rusya vatandaşlarının ülkeye girişine yasak getirdi. 
Yasağı Ukrayna Sınır Güvenlik Servisi Başkanı Petro Tsigikal duyurdu.

Bu önlemin, Rusya'nın topraklarında özel askeri birlikler oluşturmasının önüne geçeceğini savunan Ukraynalı yetkili, insani durumlar haricinde 16-60 yaş arasındaki Rusya vatandaşı erkeklerin ülkeye girişine izin verilmeyeceğini belirtti.

Ukrayna, sıkıyönetim önlemleri kapsamında, yabancı ülke vatandaşlarının kendi toprakları üzerinden Kırım'a girmesini yasaklamıştı. 

Kiev yönetimi, Azak Denizi'nde Rusya ve Ukrayna donanmalarının karşı karşıya gelmesinin ardından ülkenin 10 ilinde 30 gün süreliğine sıkıyönetim ilan etti.

(DHA)

ETİKETLER

ukrayna rusya yasak azak denizi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24