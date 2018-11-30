Ukrayna, Rusya vatandaşı erkeklerin ülkeye girişini yasakladı

Ukrayna, Kerç Boğazı'nda yaşanan gerilimin ardından 16-60 yaş arasındaki Rusya vatandaşlarının ülkeye girişine yasak getirdi.

Yasağı Ukrayna Sınır Güvenlik Servisi Başkanı Petro Tsigikal duyurdu.



Bu önlemin, Rusya'nın topraklarında özel askeri birlikler oluşturmasının önüne geçeceğini savunan Ukraynalı yetkili, insani durumlar haricinde 16-60 yaş arasındaki Rusya vatandaşı erkeklerin ülkeye girişine izin verilmeyeceğini belirtti.



Ukrayna, sıkıyönetim önlemleri kapsamında, yabancı ülke vatandaşlarının kendi toprakları üzerinden Kırım'a girmesini yasaklamıştı.



Kiev yönetimi, Azak Denizi'nde Rusya ve Ukrayna donanmalarının karşı karşıya gelmesinin ardından ülkenin 10 ilinde 30 gün süreliğine sıkıyönetim ilan etti.

(DHA)