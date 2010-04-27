Ukrayna Parlamentosunda sis bombası

T24- Ukrayna Parlamentosu karıştı. Rus donanmasının Ukrayna'da kalma süresinin uzatılmasına karşı çıkan muhalefet Meclis Başkanı'na sis bombası ve yumurta attı.
Rus parlamentosunun alt kanadı Duma, Kırım Yarımadası’ndaki Rus askeri deniz üssünün kira süresini 2042 yılına kadar uzatılmasını öngören anlaşmayı oybirliğiyle onayladı.
UKRAYNA PARLAMENTOSU GALERİ
Duma’da Ukrayna Parlamentosunun anlaşmayı onaylamasının hemen ardından yapılan oturuma katılan 410 milletvekilinin tamamı, anlaşma lehinde oy kullandı.
Ukrayna Parlamentosu ise Rusya’nın Sivastopol’daki deniz üssünün kira süresini 2042 yılına kadar uzatan anlaşmaya muhalefet parti
milletvekillerinin attığı yumurta ve sis bombaları altında onay verdi.
Başkent Kiev’de binlerce muhalefet taraftarı da yeni
seçilen Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç’in yer aldığı koalisyonun anlaşmayı onayladığı sırada parlamento binası önünde protesto gösterisi yaptı.
Parlamento Başkanı Volodimir Litvin oturumun başlamasının hemen ardından muhalefet milletvekillerinin yumurta yağmurundan yanında getirdiği şemsiye sayesinde korunurken, parlamento binasının içi de milletvekilleri tarafından atılan sis bombaları yüzünden dumanla doldu.
Muhalefet liderlerinden Yulya Timoşenko ve eski
Devlet Başkanı Viktor Yuşçenko’nun liderliğini yaptığı milliyetçi grup anlaşmayı ihanet olarak nitelerken, kira süresi 2017 yılında dolacak anlaşmanın uzatılmamasını istiyor.
Timoşenko kararın onaylanmasının ardından yaptığı açıklamada, iktidara gelmeleri halinde anlaşmayı feshedeceklerini söyledi.
Ancak muhalefetin sert tepkisine rağmen Ukrayna Parlamentosunda yapılan oturumda milletvekilleri üssün kira süresinin uzatılması anlaşmasını 236 oyla kabul etti. Anlaşmanın onaylanması için 226 evet oyu yeterliydi.
Yanukoviç, Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev ile yaptığı anlaşma çerçevesinde üssün kira süresini, Rusya’dan doğalgazın yüzde 30’luk indirimle alınmasına karşılık 25 yıl uzatmıştı. Anlaşmada, 25 yılın sonunda tarafların uygun
görmesi halinde sürenin 5 yıl daha uzatılabileceğine dair bir madde de yer alıyor. Anlaşma ile Gazprom’un daha önce Ukrayna’nın taahhütlerini yerine getirememesinden dolayı yürürlüğe koyduğu cezai müeyyideler de iptal edildi.
Analistler, bu anlaşmanın Rusya’ya maliyetinin mevcut gaz fiyatlarına göre 10 yıl içinde 40 milyar
dolar civarında olacağını belirtirken, ekonomik açıdan Moskova için kötü olan anlaşmanın siyasi ve stratejik açıdan son derece önemli olduğunu kaydettiler.
Ukraynalı milliyetçiler, Kırım Yarımadası’nın yüzde 70’inin Rusça konuştuğunu, deniz üssünün kira süresinin uzatılmasının bu bölgenin Ukrayna’dan ayrılıp Rusya’ya katılmasına yol açabileceğini savunuyorlar.