Ukrayna ordusu, Rusya yanlılarının elindeki Slavyansk kasabasına girdi

Ukrayna’nın Donetsk bölgesinde Rusya yanlısı silahlı milislerin işgal ettiği ve üs haline getirdiği Slavyansk kasabasına Kiev tarafından gönderilen askeri birliklerin girdiği duyuruldu. Rus yanlılarının üssü yeniden işgal etmek istemesi üzerine Ukrayna askerlerinin ateş açtığı belirtildi. Rusya'nın Interfax haber ajansı, açılan ateşte 11 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ukrayna geçici Devlet Başkanı Turçinov, operasyonunun amacının Ukrayna vatandaşlarını korumak, terörü ve Ukrayna'yı parçalamak isteyenleri durdurmak olduğunu belirtti. Turçinov , Kramatorsk'daki askeri havaalanının Rusya yanlılarından geri alındığını açıkladı.

Kasabada bulunan “Ukrainskaya Pravda” gazetesi muhabiri, “Slavyansk kasabasına sayıları 500 kadar Ukrayna askerinin 50 zırhlı araç ve birkaç otobüsle giriş yaptığını görüyorum. Havadan da bir helikopter, askeri konvoya lojistik destek veriyor gibi görünüyor. Şimdilik herhangi bir direniş veya silah sesi duyulmuyor. Şehir merkezinde konuşlanan Rusya yanlısı komandoların bulunduğu noktaya iki kilometre kadar mesafe kaldı” diye bildirdi.

Nerdun Hacıoğlu’nun Hürriyet’te yer alan haberine göre, Ukrayna’da Silahlı Kuvvetlerin de devreye girmesiyle Donetsk bölgesinde başlatılan terörle mücadele operasyonunda ordu birlikleriyle Rusya yanlısı silahlı milisler arasında ilk sıcak temasın Krematorsk ile Slavyansk kasabası arasında yer alan havalimanında yaşandığı bildirilmişti.

Unian ajansının aktardığına göre çatışmalar TSİ 15.39 civarında başladı. İlk başta havalimanı kontrol eden Rus yanlısı militanlarla Ukrayna ordusu mensupları arasında görüşmeyi andıran bir buluşma gerçekleşti. Ancak taraflar bu görüşmede hiçbir sonuca varamayınca, daha gruplar geri çekilmeden ilk silah sesleri patladı. Görgü tanıklarının olay yerinden aktardığına göre şu anda Krematorsk havalimanı üzerinde kime ait olduğu bilinmeyen MİG-25 ile SU-27 savaş uçakları alçak uçuş yapıyor. Alanın yakınında da üç MI-8 askeri helikopteri de uçuyor. Yerde ise birkaç zırhlı personel taşıyıcı araçlara menzilenmiş askerler bulunuyor. Belirli aralıklarla otomatik silah sesleriyle şiddetli patlamalar duyuluyor. Havalimanı binasını hangi tarafın kontrol ettiği ise tam olarak tespit edilemiyor.