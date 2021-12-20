Ukrayna ordusu sınıra 400 km uzunluğunda siper kazdı: Artık düşmanımızı biliyoruz ve hazırız

Ukrayna silahlı kuvvetleri, Rusya tarafında askeri güçlerin biriktiğine ilişkin raporların ardından ülke sınırlarına çok yakın mesafede siperler kazdı. Siperler, Ukrayna birlikleri ile Rus destekli ayrılıkçı milisler arasında 400 km'lik sınır çizgisi üzerinde uzanıyor. Ukrayna kuvvetleri, termal kameralar ve dürbünlerle, insansız toprakların diğer tarafındaki birlikleri ve teçhizatı gözetliyor.

Ön cephede bulunan Ukrayna Ordusu Bölük Komutanı Üsteğmen Anatolii Semenenko, Ukrayna kuvvetlerinin artık "bakış açısının değiştiğini" söyledi ve durumu şöyle açıkladı:

"2014'te kardeş olarak gördüğümüz komşumuzun bize saldıracağına inanmak zordu"

"Artık düşmanın kim olduğunu kesin olarak biliyoruz. 2014'te savaş başladığında Ukrayna'daki insanlar için kardeş olarak gördüğümüz komşumuzun bize saldıracağına inanmak zordu. Ama artık hazırız"

Euronews'in AP'den aktardığına göre sadece birkaç km ötede, sınıra yakın ve çatışmalar nedeniyle boşalmış olan bir maden kasabasının sokaklarında seyrek insan görülüyor.

"Makineli tüfeklere alıştık"

Onlardan biri sınırın yakınında yaşayan 13 yaşındaki Danya Kharchenko, amcasının ona öğrettiği teknikleri kullanarak balık tutmak için yakındaki bir gölete bisikletle gidiyor.

Amcası, savaş nedeniyle şehri terk eden birçok kişiden biri Kharchenko "Ateş ettiklerinde, açık arazideyseniz bir tepenin altına saklanmalısınız. Şehirdeyseniz bir binaya veya açıksa bir bodrum katına koşmalısınız" diye tavsiyede bulunduktan sonra "İlk başta korkutucuydu, ama artık makineli tüfeklere alıştık. İlk zamanlar kadar korkutucu değil" diye konuşuyor.