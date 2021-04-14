Ukrayna ordusu, Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'ın yakınlarında tank püskürtme tatbikatı yaptı

T24 Dış Haberler

Ukrayna ordusu, Rusya'nın 2014 yılında ilhak ettiği Kırım'ın sınırının yakınlarında tank püskürtme tatbikatı yaptığını açıkladı.

Tatbikat, ABD Başkanı Joe Biden'ın telefon görüşmesi gerçekleştirdiği Rusya lideri Vladimir Putin'e Ukrayna sınırı ve Kırım'daki asker yığınağını sonlandırma çağrısı yaptıktan sonra gerçekleştirildi.

Ukrayna ordusu yaptığı açıklamada bölgeye tank ve ağır silahlar gönderdiklerini, tankları püskürtmek ve düşman hatlarını delmek için tatbikat yaptıklarını belirtti.

Paylaşılan videoda rock müzik eşliğinde Ukrayna tanklarının manevra yaptığı görülüyor.