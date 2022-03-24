Ukrayna ordusu: Rus ordusu yakıt, gıda ve mühimmat eksiği yaşıyor

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Ukrayna ordusu, Rus ordusunun bundan sonra üç gün daha yetebilecek kadar yakıt, gıda ve mühimmatının kaldığını iddia etti.

The Guardian’da yer alan habere göre, Rusya’nın başlattığı işgalin birinci ayında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nden paylaşılan rapor, Rus ordusunun ilerleyişinin durduğu aktarıldı.

Ukrayna ordusundan bir yetkili “Rus güçlerinin belirli silah kategorileri de dahil olmak üzere ellerindeki malzemenin çoğunu kullandığını düşünüyoruz. Bazı raporlar, Rus ordusunun belirli birimlerinin çeşitli tedariklerinin eksik olduğunu gösteriyor.

ABD Savunma Bakanlığı’ndan bir yetkili de Rus ordusunda moral sorunları meydana geldiğini, aynı zamanda gıda, yakıt ve kıyafet eksiklerinin yaşandığını söyledi. ABD’li yetkili “Çok cephede zorlanıyorlar” dedi.

Rusya'nın Ukrayna işgalinde bugün, bir ay geçmiş oldu. Ukrayna'nın çok sayıda şehrinde Rus bombardımanı sürüyor.