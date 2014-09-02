Ukrayna ordusu geri çekildi

Rusya yanlsı ayrılıkçıların karşısında güç kaybetmeye devam eden Ukrayna ordusu, son olarak, Luhansk'taki havaalanı yakınlarında çıkan çatışmalar nedeniyle geri çekilmek zorunda kaldı.

Rusya yanlısı ayrılıkçılar ve Ukrayna ordusu son olarak Luhansk kentindeki uluslararası havaalanı çevresinde karşı karşıya geldi.

Ancak Ukrayna ordusu yoğun tank ateş nedeniyle mevzilerini terk etmek zorunda kaldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Rusya'yı ‘doğrudan ve açıkça’ ülkesine saldırmakla suçladı.

Kiev'de bir harp akademisinde konuşan Poroşenko, ordunun son günlerde aldığı yenilgiler nedeniyle önemli değişikliklere gidileceğini de belirtti.

Ukrayna krizi için çözüm arayışları ise sürüyor. Taraflar Belarus'un Minsk kentinde bir araya gelerek son durumu değerlendirdi.

Rusya, mart ayında Ukrayna'nın güneyindeki Kırım'ı ilhak etmiş, ardından nisan ayında Ukrayna'nın doğusunda çatışmalar patlak vermişti.

Nisan ayından bu yana süren çatışmalarda yaklaşık 2600 kişinin öldüğü belirtiliyor.