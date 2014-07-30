Ukrayna ordusu Donetsk'te ilerliyor

Ukrayna ordusu Rusya yanlısı ayrılıkçı militanların elindeki Donetsk bölgesinde stratejik öneme sahip bir kasabayı ele geçridiğini söyledi.

Avdiivka kasabasının Donetsk havaalanı ve treen istasyonuna yakın olması, bölgeyi askeri operasyonlar açısından stratejik hale getiriyor.

Donetsk'te yaşanan şiddetli çatışmalar nedeniyle, yaklaşık iki hafta önce düşürülen Malezya Havayolları'na ait yolcu uçağının enkazına ulaşma çabaları bir kez daha sonuçsuz kaldı.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gözlemcilerinin enkazın bulunduğu böleye girişinin engellendiği ifade ediliyor.

'Ordu da gözlemcileri istemiyor'

Donetsk'teki BBC muhabiri Jonathan Beale, gözlemcilerin enkaz bölgesine doğru yola çıktıklarında ayrılıkçıların kurduğu bir kontrol noktasında durdurulduklarını ve geri dönmelerinin istendiğini söyledi.

Harkov'daki BBC muhabiri Tom Burridge ise, Ukrayna ordusunun gözlemcilerin bölgeye girmesini istemediğini belirtiyor ve "Gözlemcilerin gelmesi durumunda operasyonun sekteye uğrayabileceği endişeleri var" diyor.

Burridge, Ukrayna ordusunun ayrılıkçılar karşısında üstünlüğü ele geçirmişken operasyonlara hız verip bölgedeki kontrolü tekrar ele almak istediğini ifade ediyor.

Donetsk'deki bölgesel yetkililer, son 24 saatteki çatışmalarda 19 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Ordu tanklarının bombardımanında bazı evlerin de isabet aldığı belirtiliyor.

Ukrayna ordusundan yapılan açıklamalarda, askerlerin Donetsk bölgesindeki Şaktarsk ve Torez şehirlerine de girdiği belirtilmişti.

Ayrılıkçı militanların kontrolündeki Luhansk bölgesinde ise çatışmalar Lutuhyne şehrinde yoğunlaşmış durumda.

Rusya'ya yaptırımlar

Ukrayna'da ordu birlikleri ilerlemesini sürdürürken, ABD ve Avrupa Birliği'nden de tıklayın Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar devreye girdi.

ABD Rusya'nın finans sektörünü hedefleyen bazı yaptırımlarla, ülkenin en büyük bankalarından VTB, Bank of Moscow ve ziraat kredileri veren Rosselkhozbank'ı ukuslararası finans sisteminden tecrit etmiş oldu.

Avrupa Birliği ise, Rusya'nın petrol, savunma sanayi ve yüksek teknoloji sektörlerini hedefleyen yaptırımlar üzerinde anlaştı. Bu yaptırımların detaylarının bugün açıklanması bekleniyor.

Yaptırımların gerekçesi, Rusya'nın Ukrayna'daki krize ayrılıkçılara silah desteği sağlayarak müdahil olduğu iddiası.

Rusya bu iddiaları reddediyor.