Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasil Bodnar, Türkiye'de yaşayan Rusların Moskova'nın saldırılarına destek vermek için eylemler düzenleyeceğini ifade etti.

Bodnar, 9 Mayıs İkinci Dünya Savaşı’nda Nazizm’e Karşı Zafer Günü vesilesiyle yaptığı açıklamada, ''Türkiye’de yaşayan Ruslar, Zafer Bayramı kutlamaları bahanesiyle 8 ve 9 Mayıs’ta propaganda etkinliklerini düzenlemeyi planlıyorlar'' dedi.

Bodnar, bu eylemlerin asıl amacının ''Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik savaşına destek vermek ve suçlu Putin’e sadakati göstermek'' olacağını ifade etti.

''Bu tarz eylemlerle uluslararası düşmanlığı kışkırtıyor, çatışmaları provoke ediyor, devletimizin topraklarına işgalini aklamaya çalışıyorlar'' diyen Bodnar, Ukrayna'ya iftira atılabileceğini de dile getirdi.

Eylemlerde Ukrayna sembollerine saygısızlık yapılabileceğini ifade eden Ukrayna Büyükelçisi, ''Ukrayna ve Türkiye vatandaşlarını, yabancı diplomatları Rus propaganda eylemlerine katılmamaya, savaşı ve Putin'i desteklememeye çağırıyorum'' ifadelerini kullandı.

Rusya'da Zafer Günü olarak kutlanan 9 Mayıs'ta Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'zafer ilan edebileceği' veya 'Ukrayna'ya resmen savaş ilan edebileceği' konuşuluyordu. Moskova, bu iddiaları reddetti. Rusya'nın çeşitli kentlerinde ve Rus kontrolündeki Ukrayna kenti Herson'da 9 Mayıs'ya büyük geçit törenleri yapılması planlanıyor.



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Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi: Türkiye’de yaşayan Ruslar, 8 ve 9 Mayıs’ta propaganda etkinlikleri düzenlemeyi planlıyor" />