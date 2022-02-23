Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi: Savaş durumunda Türkiye'den boğazlarını Rusya savaş gemilerin kapatmasını isteyeceğiz

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Ukrayna'nın Türkiye Büyükelçisi Vasil Bodnar, savaş çıkması durumunda Türkiye'den boğazları Rus savaş gemilerine kapamalarını isteyeceklerini belirtti.

Reuters'a konuşan Büyükelçi, "Montrö Anlaşması'nda bazı maddeler bölgede savaş olduğunda Türk hükümetine hangi gemilerin geçip hangilerinin geçemeyeceğini belirleme hakkı veriyor" dedi.

Bodnar, "Ukrayna'ya karşı kapsamlı bir askeri işgal veya askeri hamlenin başlaması durumunda; yani savaşın sadece 'de facto' değil 'de jure' hale gelmesi durumunda Türkiye'den Karadeniz boğazlarını saldırgan devlete kapamayı düşünmesini isteyeceğiz" dedi.

Ukraynalı büyükelçi, olası bir savaş durumunda Karadeniz'i kullanarak Ukrayna kıyılarına çıkartma yapabileceğinden korktuklarını ifade etti.

Geçen haftalarda altı Rus savaş gemisi ve bir denizaltı 'deniz tatbikatları' için Türk boğazlarından Karadeniz'e geçmişti.

Afrika dönüşünde gazetecilere konuşan Erdoğan, Rusya - Ukrayna gerilimine ilişkin olarak, "İkisinden de vazgeçmemiz mümkün değil. Rusya ile gerek siyasi gerek askeri gerek ekonomik ilişkilerimiz var. Ukrayna ile de aynı şekilde siyasi, askeri, ekonomik ilişkilerimiz var. ‘Ukrayna’dan vazgeç’ deseniz vazgeçemeyiz, çünkü ülkemizin buradaki çıkarları çok ileri derecede. ‘Rusya’dan vazgeç’ deseniz ondan da vazgeçemeyiz, çünkü onunla da şu anda gerçekten ileri derecede birlikteliklerimiz var. Bizim derdimiz öyle bir adım atalım ki hiçbirinden vazgeçmeden bu işi inşallah çözelim" açıklamasını yaptı

Ankara, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı yapıları 'bağımsız devletler' olarak tanıma kararını "kabul edilemez" olarak nitelendirmişti.