Ukrayna: Mariupol şehrinde 100 Türk vatandaşı tahliye bekliyor

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, Mariupol kentinde tahliye bekleyen 100 Türk vatandaşının olduğunu açıkladı.

Rusya’nın kuşatması altındaki Ukrayna’nın Mariupol’de 100 Türk vatandaşının tahliye beklediği bildirildi. Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Yunanistan vatandaşları bir şekilde tahliye edildi. Mart ayı başlarında tahliyeler daha mümkündü. Bir kısım Türk vatandaşı da tahliye edildi. Mariupol’de tahliye bekleyen yabancılar ve Ukraynalılar bizim için tahliye için aynıdır ve aynı imkanlara sahiptirler. Şimdi Mariupol’de tahliye bekleyen 100 Türk vatandaşı kaldı. Erdoğan Türk ve Ukrayna vatandaşlarının özellikle de çocukların ve kadınların tahliyesi için söz verdi"





