Ukrayna: Mariupol'deki tüm kadın, çocuk ve yaşlılar tahliye edildi

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, yaptığı açıklamada, Mariupol’deki insani operasyon kapsamında Azovstal’daki tüm kadın, çocuk ve yaşlıların kurtarıldığını belirtti.

Vereşçuk, "Devlet Başkanı'nın talimatı yerine getirildi, Azovstal'daki tüm kadın, çocuk ve yaşlılar tahliye edildi. Mariupol insani operasyonunun bu kısmı tamamlandı" ifadesini kullandı.

Rusya, insani koridor açılacağını duyurmuştu

Rusya Savunma Bakanlığı, Mariupol’deki Azovstal Metalürji Fabrikası’ndan sivillerin tahliyesi için 5 Mayıs'tan itibaren 3 gün boyunca belli saatlerde çatışmaları durduracaklarını ve insani koridor açacaklarını bildirilmişti.

Açıklamada, "Rusya Silahlı Kuvvetleri 5, 6 ve 7 Mayıs’ta Moskova saati ile 08.00’den 18.00’e Azovstal Metalurji Fabrikası sahasından işçi, kadın ve çocuklardan oluşan sivillerin tahliyesi için insani koridor açıyor" ifadesi kullanılmıştı.