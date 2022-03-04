Ukrayna lideri Zelenski: Ukrayna düşerse Avrupa ayakta kalamaz

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski Avrupa'da savaş karşıtı gösteriye katılanlara seslendi.

Zelenski'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

"Avrupa halklarına sesleniyorum, siz tepki göstermeye devam edin. Ukrayna'yı desteklemeye devam edin. Sokağa çıkın, bizi ve mücadelemizi destekleyin. Ukrayna düşerse Avrupa ayakta kalamaz

Ülkemizi tam teşekküllü bir işgalden koruyoruz. Ukrayna halkıyla direniyoruz.

Eğer biz kazanırsak ve ben bundan eminim, zafer bizde kalacak. eğer biz kazanırsak bu büyük bir zafer olacak. Bu özgürlüğün zaferi olacak. Biz kazanırsak demokratik dünya kazanmış olacak.