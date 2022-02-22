Ukrayna lideri Zelenski, Erdoğan'la telefonda görüştü: "Rusya'nın kararları karşısında Kiev yanlısı duruşunuza minnettarım"

T24 Dış Haberler

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştüğünü açıkladı.

Zelenski, Erdoğan'a Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinin yanı sıra Ukrayna, Türkiye ve Almanya'nın katılımıyla bir zirve düzenlenmesi girişimine verdiği destek için teşekkür ettiğini belirtti.

Zelenski, "Rusya'nın provokatif kararlarına karşı Ukrayna'ya destek veren duruşu için Erdoğan'a minnettar olduğumuzu bildirdim" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal'e giderken uçakta gazetecilere yaptığı açıklamalarda Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı yapıları 'bağımsız devletler' olarak tanıma kararını "kabul edilemez" olarak nitelendirmişti.

Erdoğan, "Son gelişmeler üzerine Dışişleri Bakanlığımızın yaptığı açıklamada da Rusya’nın sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri’ni tanıma kararının Minsk Anlaşmaları’na aykırı olduğu belirtildi. Bu kararın Ukrayna’nın siyasi birliğinin, egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün açık ihlali anlamına geldiği vurgulandı. Biz Rusya’nın bu kararını kabul edilmez olarak değerlendiriyoruz. Taraflara sağduyu ve uluslararası hukuka riayet çağrımızı yineliyoruz" dedi.